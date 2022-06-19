فريق "فرسان الإمارات" يقدم عروضاً جوّية مشوّقة في سماء دبي غد الإثنين

المصدر: البيان

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يستعد فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية"، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في تمام الساعة 6:20 مساء غد الإثنين 20 يونيو الجاري، لتزيين سماء دبي بمجموعة من الاستعراضات الجوّية المشوّقة والرائعة.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العروض والتشكيلات واللوحات الجمالية والفنية التي سيقدمها طيارو فريق فرسان الإمارات، فوق أبرز معالم الإمارة بما فيها: برج خليفة، وعين دبي، وجزيرة نخلة جميرا، وبرج العرب، وبرواز دبي، إلى جانب كايت بيتش، وكذلك متحف المستقبل، أحدث معالم المدينة.

وتتواصل جهود مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص لاستضافة العديد من الفعاليات والعروض، في إطار الحرص على توفير تجارب ممتعة ومبتكرة للجميع، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات المفضّلة للزيارة. وتتيح هذه الفعالية للجميع من سكان وزوار دبي الاستمتاع بقضاء وقت ممتع، وكذلك التقاط الصور التذكارية للعروض المشوّقة التي سيقدمها فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية في سماء دبي.

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