هزاع النعيمي: تجربة دبي الفريدة في الابتكار محل اهتمام دول أوروبية كبرى

المصدر: البيان

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أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، خلال مشاركته في مؤتمر إنوفا فلندرز في بلجيكا، الأسبوع الماضي، أن تجربة دبي الفريدة في مجال الابتكار كانت محل اهتمام من دول أوروبية كبرى.

وقال: شاركت في عرض تجربة دبي الفريدة في مجال الابتكار، وكانت محل اهتمام وتقدير من جميع الحضور، وأبدت دول مثل إيطاليا وبلجيكا والنرويج رغبتها بزيارة دبي والتعرف عن قرب على هذه التجارب.

وأضاف: رغم أن عدد الحضور لم يتجاوز 200 خبير ومسؤول، ولكن عدد التجارب الابتكارية المعروضة تجاوز عدد الحضور، وكان التركيز على النوعية الذي أضاف قيمة معرفية للجميع.

وأكد أن إنجازات الأمم لا تقاس بالسنوات بل بالجهد والعمل والعطاء والإخلاص والرغبة الحقيقية في تحقيق النجاح.

وأوضح أن المؤتمر شهد مشاركات واسعة من مختلف الدول الأوروبية لعرض تجارب هذه الدول ونماذج من إنجازاتها في مجال الابتكار.

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