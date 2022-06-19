بيان "الرقابة النووية" حول إعلان "نواة للطاقة" استلام رخصة التشغيل للوحدة الثالثة لمحطة براكة وبدء تحميل الوقود النووي

المصدر: البيان

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أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم بياناً حول إعلان شركة نواة للطاقة استلام رخصة التشغيل للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية وبدء تحميل الوقود النووي.

وبحسب البيان، تفوض رخصة التشغيل الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 17 يونيو 2022 شركة نواة للطاقة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.

وتشمل فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري قيام شركة نواة للطاقة بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.

تعتزم الهيئة القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات. وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، وستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لضمان سلامة تشغيل المفاعل.

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