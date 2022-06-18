600 مشارك بالدورة العلمية للمنتدى الإسلامي بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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انطلقت اليوم في الشارقة فعاليات الدورة العلمية الـ22، التي ينظمها المنتدى الإسلامي خلال الفترة من 18 إلى 30 يونيو الجاري تحت عنوان «طريق الهجرة» بمسجد المغفرة بالشارقة.

وبدأت الدورة بمحاضرة ألقاها الدكتور عبدالسميع محمد الأنيس، أستاذ الحديث النبوي وعلومه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، تناول خلالها أحداث هجرة النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك ومشاركة من داخل الدولة وخارجها، التحقوا ببرنامج الدورة الذي يتضمن 4 محاضرات يومياً، في سبعة مباحث علمية.

وأشاد الدكتور ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة العلمية، بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الدورة العلمية سنوياً من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه بالثقافة الإسلامية عموماً، حتى أصبحت شارقة العلم والمعرفة بيئة علمية وثقافية مثالية وصرحاً علمياً ومورداً عذباً للعلوم الشرعية.

يذكر أن الدورات العلمية أُنشئت لتكون محطة علمية مواكبة لروح العصر، ومصدراً لتيسير تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الموثوقة بشفافية ووسطية من أصولها المستنبطة من الهجرة، ودراسة أحكام التجويد.

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