محمد الشرقي يؤكد تشجيع ممارسة العلوم التطبيقية وتوجيه طاقات الشباب نحو المعرفة

المصدر: الفجيرة- وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تشجيع الشباب على ممارسة العلوم التطبيقية، وتوجيه طاقاتهم نحو الاكتشاف المعرفي وتطوير التقنيات الحديثة، منوّهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتوفير البيئة العلمية المناسبة والمبادرات المشجعة على تطوير مهارات الشباب، واستثمار مواهبهم في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث التكنولوجي.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق بطولة الجراند سومو بوت، التي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 20 يونيو الجاري إلى 30 يوليو المقبل، بتنظيم نادي الفجيرة العلمي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي تستضيفها إمارة الفجيرة للمرة الأولى مشاركة واسعة للاعبين الشباب من مختلف دول العالم، مما يؤكد المكانة الدولية للإمارة في مجال تنظيم المنافسات، التي تستقطب المشاركات العالمية في مختلف أنواع الألعاب.

وتوجه الدكتور سيف المعيلي رئيس نادي الفجيرة العلمي بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على رعايته للبطولة، ودعم سموه للمبادرات التي تحفز الشباب على التميز والابتكار.

وأضاف المعيلي: إن بطولة الجراند سومو بوت هي مسابقة المصارعة بين الروبوتات، وتهدف إلى إطلاق منافسات نوعية تركز على التقنية الحديثة، وتسهم في توظيف مهارات الشباب في الألعاب، وإكسابهم المعرفة بالبرمجة والتحكم في الروبوت عبر التركيب والبرمجة.

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