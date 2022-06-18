«توطين القطاع السياحي بدبي» تطلق برنامج التدريب الصيفي 2022 عن بعد

المصدر: دبي- وام

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أطلقت إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات المواطنين بنظام التعلم عن بعد للعام الثالث على التوالي.

ودعت الإدارة طلبة المدارس والجامعات، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 19 عاماً للتسجيل في البرنامج، الذي يأتي ضمن مبادرات توطين القطاع السياحي ويهدف إلى تزويد المشاركين من الطلبة والطالبات بالمعلومات والمهارات عن القطاع، وتعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها للمواطنين ودورهم في دعم نجاح القطاع وازدهاره.

وتواصل إدارة توطين القطاع السياحي مبادراتها وبرامجها التدريبية، التي اعتادت إطلاقها بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة المواطنين، للاستفادة من العطلة الصيفية وقضائها بما هو مفيد ونافع، من خلال مواصلة التعلم والحصول على شهادة تدريب.

وسيتم تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 2022 وفقاً لثلاث دورات متكررة كل واحدة منها تستمر لمدة 5 أيام، حيث تنظم أول دورة بين 4 إلى 8 يوليو المقبل، والثانية بين 18 إلى 22 يوليو أيضاً، والثالثة بين 25 إلى 29 من نفس الشهر وتعقد جميعها بنظام التعلم عن بعد.

وتتضمن الدورات ورش عمل تفاعلية مباشرة، يقدمها متحدثون ذوو خبرة، إلى جانب ألعاب تفاعلية، وغيرها العديد من الأنشطة التدريبية الأخرى.

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