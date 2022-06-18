الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:09، والمد الثاني عند الساعة 04:32، والجزر الأول عند الساعة 10:58، والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:48، والمد الثاني عند الساعة 01:35، والجزر الأول عند الساعة 20:08، والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 80 30 دبي 44 31 85 35 الشارقة 43 29 80 35 عجمان 44 30 80 30 أم القيوين 46 28 85 25 رأس الخيمة 47 27 75 20 الفجيرة 37 31 85 45 العين 49 30 60 10 ليوا 48 29 85 35 الرويس 43 25 80 20 السلع 44 26 80 25 دلما 40 29 85 35 طنب الكبرى 40 30 80 35 طنب الصغرى 40 30 80 35 أبو موسى 39 30 85 40.

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