قائد القوات البرية يبحث التعاون العسكري مع رئيس الأركان الفرنسي

المصدر: باريس-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية والوفد المرافق له في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن «يوروساتوري 2022» والذي يختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.



والتقى اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، الفريق أول تييري بوركهارد رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية خلال زيارته للمعرض. وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين.



واطلع قائد القوات البرية والوفد المرافق خلال الجولة التفقدية على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها.



وتعرف قائد القوات البرية، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع، وتبادل اللواء الركن سعيد راشد الشحي معهم الأحاديث حول أهمية المشاركات في المعارض الدولية ومردودها، مثل «آيدكس» الذي يعد أحد أهم منصات تبادل الأفكار والخبرات والمعارف على مستوى العالم، والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع المستقبلية وتطويرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز