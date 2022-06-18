نهائيات مسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل تنطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، اليوم في تمام الساعة الخامسة عصراً، مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة 1443 – 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء 22 من يونيو الجاري، وتبدأ يومياً في تمام الساعة الخامسة.

وكانت قد اختتمت تصفياتها التمهيدية بنهاية الأسبوع الماضي بمشاركة غير مسبوقة منذ انطلاق المسابقة قبل خمسة عشر عاماً، حيث تقدم للمشاركة في المسابقة أكثر من 1000 متسابق في فئات المسابقة.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالمستوى المتطور وبالتنافس الكبير والأداء المتميز للمتسابقين.

وقال إن المتأهلين للمسابقة في مرحلتها النهائية بلغ في مجملهم 55 متسابقاً من جميع فئات المسابقة منهم 11 متسابقاً من فئة البراعم سيجرى اختبارهم اليوم، واختبار 12 متسابقاً من فئة الفتيان غداً، وفي اليوم الثالث سيتم اختبار 10 مرشحين من فئة الشباب، وفي اليوم الرابع سيتم اختبار 11 متسابقاً من فئة أئمة المساجد، أما اليوم الخامس والأخير فسيتم اختبار 11 مرشحاً من فئة الأذان والإقامة.

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