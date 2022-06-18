تعاون بين شرطة دبي و«دبي لرعاية النساء والأطفال»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، اجتماعاً لمناقشة نتائج تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة «العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة»، وناقش الطرفان آليات العمل في المبادرة والنتائج التي حققتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونتائج استخدام الكلاب البوليسية في جلسات العلاج النفسي، ودورها في تعزيز مشاركة واندماج الحالات في المجتمع، ورفع مستويات السعادة لديهم والشعور الإيجابي.

وشهد الاجتماع اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وشيخة المنصوري، مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، وموظفو الطرفين من أطباء ومختصين في العلاج النفسي والاجتماعي.

واطلع اللواء الغيثي من شيخة المنصوري خلال جولته بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على الخدمات النوعية التي تقدمها للنساء والأطفال ضمن بيئة نموذجية، مشيداً بالدور الكبير والإنساني لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم والإرشاد النفسي للحالات المختلفة.

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