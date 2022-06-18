شرطة أبوظبي تكرم شركاء التوعية المرورية في العين

المصدر: أبوظبي-البيان

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كرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين مع إدارة مرور العين لجهودهم وتعاونهم في مختلف المبادرات والحملات والفعاليات التي عززت الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات خلال التكريم أهمية دور المؤسسات والهيئات والجهات في التعاون مع شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع وتعزيز الحس الأمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور.

ومن جانبه أشاد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين بتعاون الشركاء في تعزيز التوعية المرورية مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية من خلال تعزيز دور المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وإشراكها في كافة الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني والمروري.

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