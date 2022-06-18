شرطة أبوظبي تبحث التعاون الأمني مع شرطة البادية الملكية الأردنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، العميد صادق نايف العوران، قائد شرطة البادية الملكية الأردنية، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومن الوفد الأردني: العميد بسام حسين أبو زيد مدير مديرية التدريب، والعميد ظاهر علي المقداد الملحق العسكري الأردني في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، والعميد محمد ثائر عبد الرحيم محمد المبيضين آمر أكاديمية الشرطة الملكية، إلى جانب عدد من الضباط من الجانبين.

وكان اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بحث مع الوفد خلال زيارته لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية.

واطلع الوفد الزائر على العرض التقديمي حول القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديرية ترخيص السائقين والآليات، مشيداً بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب باتباع أفضل المعايير العالمية، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.

واطلع الوفد على جهود التطوير والتحديث للبرامج التدريبية والتعليمية في إدارة التأهيل الشرطي بالعين، ورافق العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد برئاسة عطوفة العميد صادق نايف العوران قائد شرطة البادية الملكية الأردنية خلال الزيارة.

وزار الوفد مركز المدينة الآمنة، واطلع على جهودها التطويرية في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، حيث تمثل مركزاً معلوماتياً متطوراً لرفع مستويات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق، وتسهم بدور ريادي في وضع أبوظبي على خارطة العواصم العالمية الأكثر أمناً، واستقراراً في إطار الخطة الاستباقية بعيدة المدى لاستشراف المستقبل.

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