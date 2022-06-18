«الموارد البشرية والتوطين» تؤكد أهمية الالتزام بنظام حماية الأجور

المصدر: دبي - البيان

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دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى الالتزام بتأدية أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وعلى النحو المتفق عليه في عقد العمل، وذلك من خلال نظام حماية الأجور، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية العمال واستقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها.

التزام

وأوضح محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التزام أصحاب العمل بتأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية. وقال: إن آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأضاف: إن حصول العامل على أجره يعد أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

اجراءات

وأكد النسي على تطبيق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.

وأشاد بأصحاب العمل الملتزمين بسداد الأجور وفقاً للمطلوب منهم، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يؤكد الوعي بالأثر الإيجابي للتقيد بالقانون، وانعكاسات ذلك على المنشأة، لا سيما من حيث زيادة الإنتاجية. ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على حالة المنشأة من حيث عدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم، والمطلوب من المنشأة في هذا الصدد، من خلال التطبيق الذكي للوزارة، المتوفر على منصتي: ابل ستور وجوجل بلاي.

توعية

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشاً وندوات للتوعية بتشريعات سوق العمل، ومن ضمنها ما يتعلق بنظام حماية الأجور، حيث يمكن لأصحاب العمل الاطلاع على مواعيد انعقاد هذه الورش والندوات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae

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