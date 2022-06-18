1600 سقاية طيور في حدائق ومماشي العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت بلدية العين التابعة لدائرة البلديات والنقل مبادرة «سقيا طير»، وذلك بتوزيع 1600 سقاية طيور في حدائق ومماشي المدينة الخضراء، بهدف حماية التنوع البيئي، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية الطيور من العطش خلال أشهر الصيف.

وتأتي مساقي الطيور على شكل مخروط مقلوب، يتم صناعته من البلاستيك، وتتميز بخفة وزنها وسلاستها لتمكن الطيور من شرب المياه، وتتم تعبئتها بشكل دائم لضمان تحقيق الهدف منها، وعدم تعرض المياه للتلوث، ويمكن أن تكون بألوان زاهية تجذب الطيور إليها.

قيم ومبادئ

وتضع بلدية العين نصب عينيها تعزيز قيم ومبادئ الرحمة بالطيور وحماية عناصر البيئة لاستمرار الحياة الطبيعية، حيث تعمل على إطلاق مثل هذه المبادرات تزامناً مع الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، حماية للطيور وارتقاء بمنظومة العمل الإنساني وتعزيزه لدى أفراد المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية العين ومن خلال إطلاقها هذه المبادرة الإنسانية حفزت الكثير من الأسر على وضع منصات السقاية في أماكن معينة في منازلها بحيث تتحلى بمواصفات سهولة التركيب وخفة الوزن وسلاسة شرب الطيور منها. وليس هذا فحسب، إذ تطوعت الأسر أيضاً بتوفير أكشاك وبيوت خشبية يمكن للطيور الاحتماء فيها من الحرارة، وتوفير المأكل والمشرب لها يومياً.

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