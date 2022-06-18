«عملية الابتسامة» الإماراتية تبدأ حملتها الطبية الجديدة اليوم

المصدر: أبوظبي-وام

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تبدأ مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع مستشفى هيلث بوينت ودائرة الصحة - أبوظبي، اليوم، تنفيذ حملتها الطبية الجديدة داخل الدولة، التي توفر خلالها جراحات مجانية لذوي الشفاه المشقوقة على مدار 3 أيام في مستشفى هيلث بوينت أبوظبي.

تم تأسيس «مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية» في شهر يناير عام 2011 تحت رعاية حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان وهي فرع من مؤسسة «عملية الابتسامة» الخيرية الدولية التي تعنى بتقديم جراحة مجانية وآمنة للأطفال والشباب المولودين بشفة مشقوقة وحنك مشقوق وتأسست عام 1982.

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