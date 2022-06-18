«دبي تبادر» تحقق مساهمات بيئية في «سيتي ووك» و«لا مير»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة ميريكس للاستثمار، في إطار مشاركتها في مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، أنها أسهمت في الحد من استخدام أكثر من 104 آلاف عبوة بلاستيكية، في حين تم استهلاك 52 ألف لتر من المياه من محطات المياه المركبة في الوجهات التابعة لها؛ «ذا بييتش»، و«لا مير»، و«سيتي ووك».

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: بصفتنا الشركة المالكة والمشغلة لمجموعة من أبرز الوجهات العالمية في الهواء الطلق، فإننا نلتزم باستخدام وتصميم المساحات الحضرية بطرق حديثة ومستدامة من شأنها توفير مساحات نظيفة ومستدامة تساعد الناس على الاستمتاع بأجواء المدينة والمساهمة في حماية مستقبل الكوكب.

وفورات

وبحسب التقرير الصادر عن المبادرة، حققت «سيتي ووك» أكبر وفورات في كمية عبوات المياه بين الوجهات الـ 3 عبر الحد من استخدام 41.254 عبوّة، حيث تم استهلاك 20.627 لتراً من المياه في المحطات المركبة. وبدورها، استطاعت وجهات «ذا بييتش» و«لا مير» الحد من استعمال 26.806 عبوّات مياه بلاستيكية على التوالي، حيث أشار التقرير إلى استهلاك ما يقارب 18.080 و13.403 لترات على التوالي من المياه من خلال المحطات الموزعة في كلتا الوجهتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز