جمعية أمهات أصحاب الهمم تعرّف بأهدافها وخططها

المصدر: أبوظبي - وام

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نظّمت جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة) مؤتمراً صحافياً، في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي، وهدف المؤتمر الصحافي لتعريف المؤسسات الإعلامية بجمعية أمهات أصحاب الهمم وأهدافها وخططها خلال الفترة المقبلة، التي تسعى إلى أن يكون للجمعية دور في جميع المجالات البحثية والتعليمية والصحية والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم والتشريع للسياسات والقوانين وحتى الرياضة، وتطوير البنى التحتية للمرافق والأماكن العامة لتكون صديقة لأصحاب الهمم وإتاحة جميع الخدمات لهم، وتوفير الدعم النفسي والاهتمام بالصحة العقلية لأمهات أصحاب الهمم وجميع مقدمي الرعاية وإبراز إنجازاتهن وتقدير جهودهن. كما تهدف الخطة إلى إشراك أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم بعملية اتخاذ القرار بالقضايا التي تعنيهم وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص. حضر المؤتمر نورة المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم ومريم المنذري نائب رئيس مجلس الإدارة بجانب ممثلين للجهات والمؤسسات الإعلامية في الدولة.

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