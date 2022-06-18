«الإمارات» تستعرض جهود مساعدة الدول لمواجهة «تغير المناخ»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بسارة محمد فلكناز وميرة سلطان السويدي، في أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب: النواب الشباب من أجل العمل المناخي، في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. واستعرضت سارة محمد فلكناز في جلسة موضوع: دعم البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وقالت: إن التغيرات المناخية تشكل إحدى أهم التهديدات التي تواجه التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر من الدول الغنية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل، وهذا يزيد من المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشباب برلمانيين تجاه حث الحكومات على تبني سياسات وقوانين تدعم المشروعات المناخية الصغيرة.

وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت العديد من المنهجيات التي تعتمد على الشراكات وتركز على تمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، حيث قدمت الإمارات ما يزيد على مليار دولار من المساعدات لدعم العمل المناخي في أكثر من 40 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية والأقل نمواً.

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