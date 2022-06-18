بلدية أبوظبي تنظم «ملتقى التدريب واستقطاب المواهـب»

المصدر: أبوظبي-وام

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ممثلاً في إدارة المعرفة والإبداع، الجلسـة الثانية من «ملتقى التدريب واستقطـاب المواهـب»، في «قاعة الابتكار» بالمبنى الرئيسي للبلدية في أبوظبي.

جاء تنظيم الجلسة بتعاون ومشاركة 11 جامعة وكلية، هي: جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة سوربون أبوظبي، وكلية ليوا للتكنولوجيا، وجامعة أبوظبي، وكلية الخوارزمي الدولية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وكليات التقنية العليا.

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