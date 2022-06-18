«خليفة الطبية» تقدم خدمات لعلاج أمراض الروماتيزم عند الأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية، أكبر مستشفى للأطفال في أبوظبي، عن إطلاق خدمات أمراض الروماتيزم المتكاملة للأطفال لتوفير خدمات رعاية عالية الجودة لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي لليافعين والأطفال وعائلاتهم في قلب العاصمة الإماراتية، وسيوفر المتخصصون في أمراض الروماتيزم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، المنشأة الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات، خدماتٍ إضافية إلى جانب الرعاية واسعة النطاق المقدمة للأطفال في المستشفى، مع تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية روماتيزم الأطفال عالية الجودة في أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز