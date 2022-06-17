شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الكثبان الرملية

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر من الكثبان الرملية على طريق هزاع بن سلطان الأول (مدينة زايد - غياثي).

ونشرت الشرطة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، تنبيهاً عاجلاً جاء فيه: «شرطة أبوظبي تدعو الإخوة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب كثبان رملية على طريق هزاع بن سلطان الأول (مدينة زايد - غياثي)».

وحثت السائقين على «الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية»، متمنيةً للجميع السلامة.

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