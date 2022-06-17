محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بدعم العمل المناخي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في التزامها بدعم العمل المناخي، معرباً عن سعادته بالمشاركة في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بالمشاركة في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ مع عدد من قادة الدول، أكدت أهمية ترسيخ السلم والاستقرار في العالم كونهما أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأضاف: «الإمارات ماضية في التزامها بدعم العمل المناخي وتعزيز إسهاماتها في خفض الانبعاثات، نتطلع إلى استضافة العالم في مؤتمر الأطراف UAECOP28 وتحقيق تقدم عملي في مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال تضافر الجهود وتكاملها».

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