«إسعاد» تقدم لحامليها خصماً من «أرمادا للرعاية الطبية»

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، ومراكز أرمادا للرعاية الطبية الواقعة في أبراج بحيرات الجميرا، ويشمل:

مركز أرمادا الطبي، ومركز أرمادا للجراحة اليومية، اتفاقية شراكة بينهما، ينضم بموجبها المركز بفرعيه إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، مقدماً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً حصرياً من 15 إلى 30% على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين، والمتمثلة بطب الأسنان، وتقويم الأسنان.

والطبيب العام، وأمراض النساء وجراحة العظام، وطب الأطفال، والتجميل والأنف والأذن والحنجرة، والتغذية، والجراحة العامة، والطب الباطني، والجراحة التجميلية، والعلاج الطبيعي وجراحة العظام، وعلاج النطق، والأشعة والمختبر.

ويمتد الاتفاق لعام كامل قابل للتجديد، يصبح من خلاله المركز ضمن العروض الصحية التي يقدمها برنامج «إسعاد» لحاملي البطاقة وأسرهم، حيث يلتزم «مركز أرمادا للرعاية الطبية» بتقديم الخصم المتفق عليه، وبالمقابل يقوم مركز بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن عروض المركز في الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العروض عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

وقدمت هناء تيسير، ممثلة القطاع الصحي في مركز بطاقة إسعاد إلى المعنيين في مركز أرمادا الطبي شرحاً حول بطاقة الخصومات «إسعاد»، والمميزات التي تقدمها لحامليها، ومدى انتشار عروضها داخل الدولة

وفي 92 دولة حول العالم، مقدمة الشكر إلى إدارة المركز على تعاونهم في إتمام هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمكن لحاملي بطاقة إسعاد الاطلاع على كل العروض المميزة التي يقدمها القطاع الصحي من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق الذكي «إسعاد».

ومن جانبها قالت عبير حاكمي، المدير الإداري لمركز أرمادا للرعاية الصحية: إن انضمامنا لمزودي خدمة حاملي بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، يعتبر داعماً لنا للتميز والمزيد من العطاء في قطاع الصحة، ونعتبر مبادرة «إسعاد» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي متميزة، وتعد حالياً من أقوى بطاقات الخصومات في الدولة.

ولذلك يسر مراكز أرمادا الطبية والجراحية المتواجدة في قطاع الصحة منذ عام 2011 توفير خصومات لحاملي بطاقة إسعاد للاستفادة من كل الخدمات والفحوصات الطبية للتعامل مع جميع المتطلبات الخاصة بالمرضى، سواء أكانت بسيطة أم معقدة تحت أيدي أمهر الأخصائيين وباستخدام أحدث التقنيات، وذلك في إطار جهودنا للنهوض بصحة الفرد والمجتمع.

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