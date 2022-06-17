الإمارات تسجل 1433 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

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تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراء 382,308 فحوص جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌ ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,433 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة و بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 924,434 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,306 حالات.

فيما أعلنت الوزارة شفاء 1,486 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 905,176 حالة.

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