طقس الإمارات غداً.. مغبر نهاراً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار خاصة شرقاً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 17:17والمد الثاني عند الساعة 03:39 و الجزر الأول عند الساعة 10:51 و الجزر الثاني عند الساعة 21:22.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 00:31 و الجزر الأول عند الساعة 19:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 28 80 20

دبي 42 28 85 15

الشارقة 41 29 90 25

عجمان 39 28 80 20

أم القيوين 43 30 80 25

رأس الخيمة 47 29 85 10

الفجيرة 35 30 90 30

العين 49 30 75 15

ليوا 45 31 70 20

الرويس 42 26 75 30

السلع 42 27 80 35

دلما 38 27 85 25

طنب الكبرى 34 31 90 30

طنب الصغرى 34 31 90 30

أبو موسى 34 31 85 35

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