المصدر: وام

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أعلنت وزارة الدفاع اليوم انطلاق تمرين " المدافع الحديدي 22 " بين قواتنا البحرية والقوات الأمريكية ويستمر حتى 23 يونيو الجاري.

يهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي تمرين "المدافع الحديدي 22" ضمن خطط و برامج القوات البحرية التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

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