«دبي للإعلام» تدرّب طلبة جامعة الإمارات على المهارات الصحفية

المصدر: دبي - وام

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بدأ عدد من طلبة الإعلام المتميزين من جامعة الإمارات برنامج التدريب الصيفي المكثف الذي أعدته مؤسسة دبي للإعلام لتدريب الطلبة على المهارات التلفزيونية والإعلامية المختلفة، وذلك في عدد من إدارات قطاع الإذاعة والتلفزيون المختلفة، بهدف تمكين طلبة الإعلام من المهارات اللازمة لسوق العمل.

وقام فريق متخصص من إدارة الموارد البشرية في دبي للإعلام خلال لقاء تعريفي عقد في اليوم الأول من بدء برنامج التدريب الصيفي، بتقديم نبذة عن تاريخ وإنجازات دبي للإعلام، وتم عرض البرنامج على الطلبة والإدارات التي سيباشر فيها الطلبة تدريبهم، ومن ثم القيام بجولة ميدانية للمتدربين في عدد من مرافق واستوديوهات المؤسسة.

تطوير

وثمنت فاطمة سالمين مدير أول تطوير الموارد البشرية في دبي للإعلام، سعي جامعة الإمارات لتطوير المهارات الإعلامية الاحترافية لطلبة الإعلام لديها، مؤكدة أن دبي للإعلام وفي إطار مذكرة التفاهم التي عقدتها مع الجامعة، حريصة على تقديم الخبرات والمهارات الإعلامية للجيل الصاعد من طلبة الإعلام الذين سيتولون مستقبلاً العمل في مهنة الإعلام.

وأضافت، أن البرنامج التدريبي الذي تم إعداده خصيصاً لطلبة الإعلام يحرص على تقديم المهارات العملية داخل الاستوديوهات وورش العمل بإشراف كوادر مهنية عالية في المؤسسة، وذلك طوال فترة التدريب التي ستستغرق مدة شهر كامل، مما سيعزز من فرص التحاق الطلبة بسوق العمل بعد تخرجهم.

تعريف

من جهته، توجه الدكتور أحمد المنصوري رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في جامعة الإمارات الذي حضر اللقاء التعريفي في اليوم الأول من برنامج التدريب، بالشكر لدبي للإعلام على توفير هذه الفرصة التدريبية الاستثنائية لطلبة الإعلام، مشيراً إلى أن القسم حرص على ترشيح 12 طالباً من أكثر الطلبة تميزاً وكفاءة للانضمام إلى هذا البرنامج.

وأكد أن قسم الإعلام وفي إطار الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الرائدة في الدولة يهتم بتوفير فرص التدريب الاحترافي للطلبة خارج المنهج الدراسي، وذلك لتمكينهم من المهارات الإعلامية المطلوبة لسوق العمل الإعلامي في الدولة، والذي يشهد تنافساً شديداً لحاجة السوق إلى كفاءات ومهارات عالية للمقدمين عليه.

انضمام

بدورهم، عبّر طلبة قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات عن سعادتهم بالانضمام إلى هذا البرنامج التدريبي المميز، متطلعين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة وصقل مواهبهم الإعلامية.

يذكر أن مؤسسة دبي للإعلام وجامعة الإمارات قد وقعتا أكتوبر 2021 مذكرة تفاهم تعزز تبادل الخبرات.

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