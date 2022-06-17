محاكم دبي تنظم حملة للتبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت محاكم دبي في المبنى الرئيس، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مركز «دبي للتبرع بالدم»، التابع لهيئة الصحة بدبي، وذلك تضامناً للاحتفال مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، بهدف توفير كميات مناسبة من الدم للمرضى المحتاجين، بمشاركة موظفي الدائرة ومتعامليها. وذلك في إطار نشر التوعية لدى الموظفين بأهمية التبرع، وتعزيز فكرة العمل التطوعي لديهم، ومساهمتهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

وأوضح خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات في محاكم دبي، أن الحملة تركت نتائج إيجابية، وبصمات إنسانية، فقد ساد روح التعاون بين أفراد المجتمع، وشجع المتبرعين بعضهم البعض، ورسخ مبدأ العمل التطوعي بينهم، فقد شارك في الحملة عدد من الموظفين والمتعاملين في الدائرة، مضيفاً: الحملة قامت بإجراء خطوات بسيطة للفحوصات اللازمة للمتبرعين عن طريق عربة نقل الدم، للتأكد من سلامة الدم، وخلوه من أية مشاكل صحية، لنقله للمريض بكل أمان وسلامة.

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