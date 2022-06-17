إطلاق أول برنامج طب شخصي دقيق لعلاج الأورام في المنطقة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي أول برنامج للطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة نيويورك أبوظبي وشركة جي 42 للرعاية الصحية.

وسيركز البرنامج الجديد في مرحلته الأولى على مرضى سرطان الثدي في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف البرنامج التعامل مع أمراض الأورام السرطانية استناداً إلى أحدث الأبحاث الطبية ونماذج برامج الرعاية الصحية لاكتشاف الإصابات بسرطان الثدي وتشخيصها وتقديم العلاج اللازم لها أو تقليل مخاطر أو عودة المرض على أقل تقدير.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «تواصل أبوظبي المضي قدماً وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية المتقدمة، وحاضنة للابتكار في علوم الحياة».

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