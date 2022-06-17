المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يضيء على تطوير مهارات التفكير المنتج

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، البرنامج التدريبي بعنوان «تطوير مهارات التفكير المنتج»، الذي قدمه أحمد شحروج مستشار ومدرب دولي في ‏الإبداع والابتكار المؤسسي، على مدار أربعة أيام، من 13 حتى 16 يونيو الجاري، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. واستهدف البرنامج أعضاء شبكة الاتصال الحكومي من العاملين في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة.

ويؤكد البرنامج التدريبي، ضرورة مجاراة مستجدات العصر وتطوراته المستمرة، من خلال تطوير مهارات التفكير، التي لن يستطيع الفرد من دونها مواجهة التحديات العصرية المختلفة.

وقالت هدى الدح مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يهدف برنامج «تطوير مهارات التفكير المنتج»، إلى تنمية مهارة التفكير الواعي لدى أعضاء شبكة الاتصال الحكومي العاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية في الشارقة، لمجاراة التطورات المستمرة، والتحديات الناتجة عن هذه التطورات، والخروج بحلول مبتكرة».

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