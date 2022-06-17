مستشفى الجليلة يطلق 3 برامج زمالة

المصدر: دبي - البيان

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كشف مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد في الإمارات المتخصص كلياً في طب الأطفال واليافعين، عن إطلاق ثلاثة برامج زمالة جديدة بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث بدأ استقبال طلبات التقديم للانضمام إلى البرامج الثلاثة اعتباراً من أمس.

وتشمل البرامج الجديدة الزمالة في جراحة الأطفال، بالإضافة إلى الزمالة في جراحة عظام الأطفال والزمالة في طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وتحظى جميع البرامج باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والجدير بالذكر أن برنامجي الزمالة في جراحة عظام الأطفال والزمالة في طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال يتم تقديمهما للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة.

وسيتولى خبراء من مستشفى الجليلة للأطفال وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تدريب الأطباء الواعدين في مختلف تخصصات طب الأطفال طوال مدة البرامج.

وتتماشى برامج الزمالة مع خطة مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح الدولة الأفضل في العالم خلال العقود الأربعة المقبلة. وتولي هذه الرؤية طويلة المدى أهمية خاصة لجودة التعليم مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الطبية والصحية.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «توفر برامج زمالة الأطفال التي تم الإعلان عنها في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال فرصة مميزة للأطباء الطموحين للمشاركة في برنامج تدريب طبي أكاديمي شامل ومتطوّر. ويمتلك المستشفى المقومات المثالية لتطبيق الخبرات وممارسات التدريب المتقدمة في طب الأطفال، بصفته المستشفى الوحيد المتخصص بعلاج الأطفال واليافعين».

تحوّل

وأضاف: «أصبحنا اليوم، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، جزءاً من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، النظام الصحي الأكاديمي المتكامل الذي يسعى لإحداث تحول جذري في التعليم وتطوير المواهب المتخصصة الناشئة لمواكبة متطلبات المستقبل، مما يضمن حصول جميع المتقدمين على فرص تدريب وفق أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، قال الدكتور سليمان العمران، عميد الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تربطنا بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال شراكة وثيقة وتعاون مشترك في توفير عدد من برامج الزمالة الفريدة من نوعها. ويسرنا التعاون مجدداً لتطوير التعليم الطبي من خلال نظام صحي أكاديمي يسعى إلى إرساء معايير عالمية قائمة على الأدلة العلمية لرعاية المرضى وتحسين المخرجات الصحية».

وأضاف العمران: «نسعى في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى إثراء التجربة الأكاديمية لطلابنا، ما يستلزم التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير برامج متكاملة ومبتكرة من شأنها تعزيز التعليم الصحي في الإمارات».

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