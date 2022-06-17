«الوطني» عضو مراقب في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن منح دولة الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي صفة عضو مراقب في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، سيتيح لنا توثيق التعاون مع هذه المؤسسة البرلمانية الدولية، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لزيادة أواصر التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية.

تبادل الخبرات

جاء ذلك خلال احتفالية افتراضية، قام خلالها معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسيلفيا ديل روزاريو جياكوبو- رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمانين، أكدا فيها المصالح المشتركة بين البرلمانين، من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، في مختلف المجالات وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أطر التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية «كعضو مراقب» لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وشددا على الالتزام المشترك للطرفين بتقوية الحوار والتشاور البرلماني، للاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير أوجه العلاقات الثنائية بين الجانبين تأكيداً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2016، وما تضمنته من أهداف ساعية إلى تطوير العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات البرلمانية المشتركة ترسيخاً لأسس الاحترام المتبادل والواجب للدساتير الوطنية، والتشريعات لكلا البلدين، والتي تعكس تعزيز صيانة حقوق الإنسان، ونشر قيم التسامح والسلام، والانفتاح الثقافي والحضاري.

وتم توقيع المذكرة بحضور النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وبحضور كل من الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، ومريم بن ثنية، وسعيد العابدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وقال معالي صقر غباش: يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، بهدف تطوير أفق التعاون والعمل البرلماني المشترك بين مؤسستينا التشريعيتين، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وأكد معاليه أن برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أحد أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، يتقاسم مع المجلس الوطني الاتحادي الكثير من وجهات النظر والمواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تُشكل ركائز السلم والأمن الدوليين، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وعبر معاليه عن ثقته التامة بأن هذه الاتفاقية ستسهم في ترسيخ المكتسبات الاستراتيجية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تربطُ بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمستندة إلى المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية المشتركة، وإلى القيم العالمية في التسامح والتعايش والسلام.

من جانب آخر، يرأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس المشارك في المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة في إسطنبول، خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو 2022م، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية، بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

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