إطلاق أول وقف مبتكر للملابس في دبي لدعم العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، عن إطلاق أول وقف مبتكر للملابس، ويخصص ريعه لبناء وقف خيري مستدام يدعم مختلف مجالات العمل الإنساني.

وتقوم فكرة الوقف على جمع الملابس القديمة من المتبرعين وإعادة بيعها وتدويرها واستخدام العائد المالي لبناء وقف دائم، وتبدأ عملية التبرع من خلال تطبيق «عطاء» الإلكتروني بحيث يقدم الراغبون بالتبرع طلباً عن طريق التطبيق ثم يتم إرسال سيارة لاستلام الملابس من المتبرعين، ليتم لاحقاً بيعها وتحويل العائد المادي بنسبة 100% لحساب الوقف وذلك بالتعاون مع إحدى شركات إعادة التدوير التي تقدم الدعم اللوجستي اللازم لتحقيق المبادرة من خلال المساهمة بوسائل نقل لجمع الملابس وبيعها.

وأوضح المركز أنه بإمكان المتبرع من خلال التطبيق اختيار نوع الوقف الذي يرغب بالمساهمة في بنائه مثل: وقف التعليم، وقف الصحة، أو وقف عموم الخير.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: إن المبادرة تقدم الفرصة لكافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتها المادية للمشاركة في تشييد وقف خيري مستدام يسهم في دعم مختلف مجالات الخير بما فيها التعليم ومساندة الفئات غير القادرة على متابعة الدراسة وبالتالي المساهمة بتحسين مستقبلهم وتمكينهم في المجتمع.

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