«أمنية» تدعم حلم الطفلة المها في ممارسة هواية التصوير

المصدر: أبوظبي - البيان

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تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، من تحقيق حلم الطفلة المها (8 سنوات) والمصابة بمرض في القلب، في الحصول على كاميرا كانون احترافية لممارسة هواية التصوير مع صديقتها المُفضّلة.

وأشارت مسؤولة تحقيق الأمنيات إلى أن المها كانت تحلم بأن ترافق صديقتها في التسجيل لدورة احترافية في التصوير وإثبات أن المرض لا يقف عائقاً أمام طموحاتها في التقاط صور رائعة لطالما حلمت بها. وأضافت: حرصنا على أن تُشاركنا المها في رحلة البحث عن الكاميرا في متاجر الإلكترونيات، وتمّ اختيار إحدى الكاميرات التي تتناسب مع سنها وتتضمّن كافة المزايا التي تسمح لها بممارسة هوايتها مع صديقتها وقضاء وقت ممتع بعيداً عن رحلة العلاج.

وتابعت: يُسعدنا بأن المها بدأت بإرسال الصور والفيديوهات الاحترافية لنشاهد بعضاً من أعمالها المُبدعة، والتي أكّدت لنا بأنها ملأت حياتها بالسعادة والتفاؤل والأمل، ودفعتها لمواصلة رحلة العلاج بشجاعة وتصميم.

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