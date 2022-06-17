سعود بن صقر يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية لأمريكا اللاتينية والكاريبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، رؤساء البعثات الدبلوماسية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدى الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برؤساء البعثات الدبلوماسية، وتبادل معهم الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن جانبهم عبر رؤساء البعثات الدبلوماسية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

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