شرطية تبتكر جهازاً ذكياً يكشف وجود الأشخاص خلف العوازل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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ابتكرت الرقيب أول آمنة الهاجري من إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة، جهازاً ذكياً قادراً على كشف وجود أشخاص خلف العوازل والحواجز أو الأبواب، بحيث يسرع آلية تنفيذ المهمات ويحد من الخسائر المادية والبشرية.

‏وأوضحت الهاجري، خلال مشاركتها في معرض الابتكار الذي نظمته وزارة الداخلية على هامش جلسة المجلس الوطني الاتحادي المعقودة يوم أمس الأول أنه تم استخدام الجهاز في 5 مهمات شرطية حتى الآن، حيث أثبت فاعليته ودقته وكفاءته بشكل كبير، مؤكدةً أنه يوفر الوقت والجهد خلال العمليات على الأرض.

وشرحت أن الجهاز يحتوي على حساس ذكي، يتم وضعه خلف الأبواب المغلقة أو الحواجز قبيل بدء تنفيذ المهمة ليكشف وجود الأفراد خلفه حتى وإن كانوا نياماً أو في وضعية ساكنة، ويعطي مؤشرات واضحة تفيد بأن المكان خالٍ من الناس.

وبينت الهاجري أنها وبدعم القيادة الرشيدة تمكنت من الوصول إلى هذا الابتكار الذي يدعم العمل الشرطي، ويساعد في إنجاز المهمات على الأرض، ويوفر معلومات استباقية تفيد العناصر الأمنية.

فكرة

وقالت: «طرأت لدي الفكرة من واقع عملي والتحديات التي تواجهها فرق العمل على الأرض، وبعد الدراسة والبحث في هذا المجال تمكنت من الوصول إلى حساسات ذكية يمكن استخدامها بطريقة مبتكرة لمسندة العمليات في مختلف المهام.. وبعد التجارب وصلت لنتيجة واعدة وتمكنت من تجربة فاعلية الجهاز على الأرض ونجحت».

ولفتت الرقيب أول آمنة الهاجري إلى أنها اليوم تستكمل تحصيلها العلمي لتنال قريباً درجة الدكتوراه بالإدارة التكنولوجية، مؤكدةً على أهمية تطويع الأفكار الخلاقة والعمل على تحويلها لابتكارات ملهمة من واقع العمل والتجارب حتى تتم الاستفادة منها بشكل حقيقي، وتسهم في تقدم آليات العمل.

وأكدت أن العمل الجاد والطموح وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الإنسان في عمله بجد واجتهاد تجعله قادراً على الابتكار والخروج بحلول ناجحة تسهم في رفع جودة العمل وخدمة الوطن والمجتمع.

‏وأبانت أن دعم القيادة والحكومة المستمر للمرأة ودورها على كافة المستويات أسهم في دفع كل السيدات الطموحات نحو الإبداع والابتكار وتطوير الذات في كافة المجالات ومواصلة العلم والعمل في سبيل النجاح وتبوؤ أعلى المراكز وخدمة البلاد.

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