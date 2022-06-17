مريم المهيري تزور جناح الإمارات في «فلورياد»

المصدر: أمستردام- وام

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استقبل جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض فلورياد 2022 في هولندا، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووفداً يضم مبدعين في مجال التكنولوجيا الزراعية، ورواد الأعمال من الدولة.

وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال زيارتها لجناح الدولة «نوجد اليوم في هولندا مع وفد دولة الإمارات، الذي يضم نخبة من المزارعين ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المحلية والشباب، وسبب زيارتنا اليوم لإكسبو فلورياد 2022، أولاً لزيارة جناح دولة الإمارات، وثانياً لاستكشاف التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والحلول الابتكارية، والاستفادة منها وتوظيفها، حيث يجمع المعرض باقة واسعة من الحلول الابتكارية في مجالات زراعية حديثة عدة، من خلالها نحرص على التعرف إلى هذه الحلول، وتبادل الخبرات والمعارف مع المبتكرين والمؤسسات البحثية العاملة، ونستعرض تجاربنا ومبادراتنا المهمة، لنضمن إيجاد مستقبل أفضل ومستدام».

ووجهت الشكر لجمال المشرخ سفير الدولة لدى هولندا، والمفوض العام لجناح الدولة، وفريق عمل وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان، ومكتب المشاريع الوطنية على جهودهم الرائعة في جناح دولة الإمارات الذي يستعرض «كيف استطاع آباؤنا المؤسسون التعامل مع بيئتنا الصحراوية الصعبة، من خلالها تبني ممارسات الاستدامة في الاستفادة من الموارد الطبيعية، لضمان حياة جيدة لهما، ومستقبل أفضل لنا، كما يعرض الجناح تجاربنا في الاستفادة من الموارد المتاحة، ومنها تجربة زراعة النباتات الملحية، مثل الساليكورنيا والكينوا وأشجار القرم (المانغروف)، والطحالب الدقيقة والأعشاب البحرية».

وأضافت «فخورون جداً بهذا المستوى الإبداعي، الذي يظهر به جناح الإمارات، تحت مسمى مدن المياه المالحة»، موجهة الشكر للقائمين على الجناح، والمساهمين في تصميمه وتنفيذه، ليظهر بشكل يليق بمكانة دولة الإمارات، داعية الجميع لزيارة المعرض المقام حتى شهر أكتوبر القادم.

وقد استضاف جناح الدولة جلسة نقاشية عن الإبداعات الزراعية والمدن الخضراء، في ظل شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة.

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