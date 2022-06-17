المختبرات البيطرية في أبوظبي أول مركز مرجعي لأمراض الإبل بالشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن اعتمادها المختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كمركز مرجعي متعاون لأمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تتويجاً للجهود العلمية والفنية التي بذلتها مختبرات الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يرسخ من مكانة ودور دولة الإمارات الرائد في مجال الأمن الحيوي. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 89 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الذي قرر اعتماد المركز المرجعي لأمراض الإبل، والذي أنشأته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً، ليكون المركز المرجعي المتعاون، والذراع العلمية التي تعتمد عليها المنظمة الدولية، في كل ما يتعلق بأمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعزيز الاستجابة لطوارئ الأمراض الحيوانية الوبائية والناشئة، وزيادة نطاق التحاليل حسب المستجدات الوبائية على مستوى المنطقة.

ومن جهتها، أعربت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تقديرها للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لهذا القرار، الذي يؤكد على مكانة دولة الإمارات ودورها في تعزيز الصحة الحيوانية على مستوى المنطقة، كما أثنت على جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التي عززت من قدرات حماية الصحة الحيوانية، وساهمت في هذا الإنجاز الهام.

وأكدت أن دولة الإمارات تحرص، بفضل قيادتها الرشيدة، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، على تعزيز تنافسيتها في كافة المجالات، ومواكبة كافة المعايير العالمية، وقيادة المنطقة نحو مستقبل أفضل مستدام.

وتقدمت معاليها بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لدعمه الكبير والمتواصل، للجهود المحلية والعالمية الرامية لتطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة بالأمن الحيوي والصحة العامة.

وأشارت إلى أن اعتماد المختبرات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كمركز مرجعي متعاون لأمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط، يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز الصحة الحيوانية.

معايير

هنأت الدكتورة «مونيك إلوا» مدير عام المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الإمارات، باعتماد المختبرات البيطرية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كمركز مرجعي متعاون لأمراض الإبل، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد، استند إلى معايير علمية، منها كفاءة مختبرات الهيئة وكوادرها العلمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز