بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه، أمس، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة حالياً. وبحث معاليه والوزير الضيف، خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، الأحاديث الودية حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.

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