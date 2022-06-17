«نسائية دبي» بالليسيلي تختتم موسم برامجها

المصدر: دبي - وام

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اختتمت جمعية النهضة النسائية بالليسيلي برامج أنشطتها لهذا العام بمجموعة من الفقرات التراثية والثقافية والتعليمية والترويحية. وشارك في الحفل الختامي أسرة فرع الليسيلي والقطاعات النسائية والأسرية والمؤسسات بالليسيلي.

وتضمن البرنامج مسرحية بعنوان: «دور الأسرة»، وفقرتي نشيد وقصيدة بعنوان «داخل غرفتي الصغيرة»، وفقرة «اعرف نفسك» وفقرات تراثية أداها الأطفال.

وتم تكريم الدارسات في حلقات التحفيظ والمتطوعات في دعم أعمال الفرع، كما تم تكريم الجهات والمؤسسات المشاركة خلال العام. وأشارت اليازية خليفة مديرة الفرع إلى حرص الجمعية على استمرارية تقديم برامجها الجماهيرية ومبادراتها وفق منظومة الاحترازات والتعليمات الوطنية.

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