99.33 % سعادة الموظفين أصحاب الهمم في «كهرباء دبي» خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

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تولي هيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية كبرى لسعادة موظفيها من أصحاب الهمم، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج، لتمكينهم وتعزيز دمجهم في بيئة العمل وفي المجتمع. وأسهمت هذه الجهود في وصول نسبة سعادة موظفي الهيئة من أصحاب الهمم إلى 99.33% في عام 2021، مقارنة بنسبة 92 % في عام 2015.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص في الهيئة على دمج وتمكين موظفي الهيئة من أصحاب الهمم، عبر توفير بيئة مؤهلة ومرنة، تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم، وإثبات قدراتهم، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، حيث تلتزم الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم، ضمن أربعة محاور، تشمل: الموظفين، المتعاملين، والمجتمع، والشركاء».

استراتيجية

وأكد الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعمل على مواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتحرص على تطوير قدرات الموظفين، وتدريبهم على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المدربين 8443 موظفاً. كما ارتفع عدد الموظفين من أصحاب الهمم في الهيئة إلى 40 موظفاً، تم تزويدهم بجميع الأدوات والمعدات والأجهزة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أفضل وجه، لتحقيق تكافؤ الفرص مع الآخرين، وقد بلغت نسبة سعادتهم 99.33 % في عام 2021، وذلك للعام الرابع على التوالي، فيما بلغت نسبة سعادة أسرهم 96.3 %.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تمكنت من تحقيق جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم لعام 2021، كما أن جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة، مهيأة وفق كود دبي بنسبة 100%، لتسهيل وصول الموظفين من أصحاب الهمم إلى الخدمات والمباني والمرافق، كما بلغت نسبة تطابق موقع الهيئة الإلكتروني 100%، وتطبيقها الذكي 10/‏10، وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم، الذي أصدرته دبي الرقمية.

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