إدارة التنمية الأسرية بالشارقة تطلق استراتيجية 2022 - 2026

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت إدارة التنمية الأسرية وفروعها إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أمس، استراتيجية إدارة التنمية الأسرية 2022 - 2026، والتي جاءت لتركز على تقديم الإرشاد الأسري المتخصص، والبرامج النوعية الموجهة بعناية لكافة أفراد الأسرة، ونشر المعرفة في الشؤون الأسرية، وتيسير الوصول إليها، إضافة إلى تحقيق الأثر المجتمعي الضامن لتحقيق الانسجام والتوازن والحفاظ على وحدة الأسرة.

كما أنها جاءت مواكبة لرؤية الإمارات 2071، ومع التوجهات التطويرية التي تستمدها الإدارة من فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حتى تتواءم مع متطلبات التطور في المرحلة المقبلة وتحقيق قفزات نوعية في مجال رعاية الأسرة، ودعم استقرارها وتماسكها وبنائها القوي الراسخ بالقيم، ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.

وأكدت موضي الشامسي رئيسة إدارة التنمية الأسرية وفروعها في الشارقة، أهمية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات وهذا ما تنتهجه إدارة التنمية الأسرية، لتتمكن من الوصول إلى العمل المؤسسي الصحيح والمضّي نحو المستقبل بخطوات علمية منهجية، من خلال توفير إدراك كامل لصياغة فرضيات النظرة المستقبلية للتنمية الأسرية وإدراك كامل للحاجات والقضايا التي لها صلة بالمؤسسة.

مشيرة إلى وجود منظومة مؤسسية تعتمد على التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط المناسبة في إدارة الأزمات للاستعداد لكل المتغيرات غير المتوقعة، ووضع بدائل ممكنة للوصول إلى الأهداف الموضوعة والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة. وأكدت هيفاء الكشف مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي أنه منذ عامين تم إطلاق حملة (الوطن أسرة)، والتي نجحت بفضل الشركاء الاستراتيجيين من خلال الاستراتيجية الماضية 2017 – 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز