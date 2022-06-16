وفد «وام» يوقع اتفاقيتي تعاون مع مؤسسات إعلامية في إيطاليا وسويسرا

المصدر: روما - وام

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زار وفد وكالة أنباء الإمارات «وام»، عدداً من المؤسسات الإعلامية في إيطاليا وسويسرا، بهدف تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الإعلامي، وفي مجال التبادل الإخباري. وجاءت هذه الزيارة، في إطار الحرص على بناء شبكة واسعة مع العلاقات مع وسائل الإعلام في إيطاليا وسويسرا.

ضمن جهود وكالة أنباء الإمارات، لترسيخ نموذج مستدام من التعاون والشراكة الإعلامية المثمرة مع وسائل الإعلام، على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة مع استضافة الدولة للكونغرس العالمي للإعلام، خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي.

وفي إيطاليا، زار الوفد مقر وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، وجرى بحث مخرجات اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز التبادل الإخباري بين الجانبين. كما جرى توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الإمارات، ووكالة «نوفا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التبادل الإخباري، وذلك خلال زيارة الوفد إلى مقر «نوفا» في روما. كما زار وفد «وام»، مقر وكالة «ادنكرونس» الإيطالية، وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التبادل الإخباري بين الجانبين.

وشملت زيارة وفد «وام» إلى إيطاليا، مؤسسات إعلامية عديدة، ومنها: مديرية الأخبار العامة لمجموعة «ميدياسيت»، وقناة «سكاي تي جي 24» الإخبارية، التي تعمل على مدار الساعة.

وفي سويسرا، زار وفد وكالة أنباء الإمارات مقر صحيفة «ذا كوريير ديل تيسينو»، وموقع تيسينو الإخباري، حيث جرى بحث أطر تنمية التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز التبادل الإخباري، بما يسهم في تسليط الضوء على الإنجازات التنموية في كلا البلدين.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. حريصة على ترسيخ نموذج متطور ومستدام من علاقات التعاون مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يدعم مسارات التنمية في المجتمعات، ويسهم في تحقيق الريادة العالمية للدولة في المجالات كافة.

شراكات

وأوضح أن هذه الزيارة، تفتح آفاقاً أرحب للتعاون المشترك مع المؤسسات الإعلامية في إيطاليا وسويسرا، خاصة أن البلدين يزخران بمنظومة إعلامية متطورة، وأن هناك فرصاً واعدة لبناء شراكات عديدة معها على الصعد كافة.

وأضاف أن الزيارة شكلت فرصة أيضاً لتوجيه الدعوة لوسائل الإعلام السويسرية والإيطالية، للمشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يعقد في أبوظبي شهر نوفمبر المقبل، ويستقطب نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات، ويوفر منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة.

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