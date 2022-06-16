تعاون بين صحة أبوظبي و«سانوفي» الفرنسية

المصدر: بوسطن - البيان

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وقعت دائرة الصحة أبوظبي مذكرة تعاون مشترك مع شركة «سانوفي» العالمية للرعاية الصحية وذلك ضمن زيارة وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرة في أربعة مجالات تشكل أولويات استراتيجية للرعاية الصحية وتشمل أمراض الدم والأورام والأمراض الأيضية النادرة وإدارة مرض السكري واللقاحات.

وقعت مذكرة التعاون في مدينة بوسطن الأمريكية كل من الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي وجان بول شوير رئيس الشركة والمدير العام للرعاية المتخصصة لدى شركة سانوفي في منطقة الخليج.

وتشمل الأنشطة الرئيسية لمذكرة التعاون لإطلاق مشروع بحث سريري وبروتوكول توظيف المرضى، وفيما يتعلق بأمراض الدم والأورام اتفقت دائرة الصحة وشركة سانوفي «الفرنسية» على متابعة إنشاء مشاريع البيانات والبحوث السكانية لمرحلة متأخرة من سرطان الثدي والأورام السائلة واضطرابات الدم.

وستقدم سانوفي دعمها في إطلاق مشروع بحث سريري وبروتوكول تشخيص وتحديد المرضى، إضافة إلى المشاركة في المجموعة الاستشارية للسرطان التابعة لدائرة الصحة أبوظبي لتطوير سياسات مهمة لمرضى السرطان من كبار السن وكذلك سيعمل الطرفان على إنشاء مشروع للتقصي والفحص للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة من أجل الكشف عن الأمراض الأيضية النادرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتماشياً مع جهود أبوظبي المستمرة لتحقيق صحة السكان سيتعاون الطرفان لدمج حلول الرعاية الصحية الرقمية بما في ذلك (MyStar Space) في مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي ودراسة نتائج وتأثير إدارة مرض السكري من النوع الثاني.

توعية

وستعمد دائرة الصحة أبوظبي على ضوء استمرار الإمارة في إطلاق المبادرات الهادفة إلى توعية الجمهور بقضايا الرعاية الصحية المهمة إلى استخدام نتائج البحوث والدراسات لتثقيف المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وتعزيزاً لجهود أبوظبي في سلاسل توريد اللقاحات سيشهد التعاون إطلاق «أكاديمية سلسلة التوريد» وهي مبادرة تهدف إلى توفير المعارف المتعلقة بسلسلة توريد اللقاحات وتعزيزها وستقودها جهة معتمدة من «الاتحاد الدولي لإدارة المشتريات والتوريد» (IFPSM).

وقالت الدكتورة أسماء المناعي تسعى أبوظبي من خلال تعزيز علاقات التعاون بشركاء عالميين أبوظبي إلى قيادة الجهود البحثية المدعومة من شركاء عالميين للتعرف أكثر على مدى مرونة واستدامة قطاعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وسبل توفير رعاية عالية الجودة للمرضى.

وأضافت: «يسعدنا توقيع مذكرة أخرى مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية مثل سانوفي في وقت لا تدخر فيه أبوظبي جهداً لاستكشاف أفضل سبل التعاون التي تعود بالنفع على مجتمعاتنا المحلية والعالمية وتدرك تماماً أهمية تضافر الجهود في قطاع الرعاية الصحية لإيجاد علاجات وحلول مبتكرة من شأنها مساعدتنا للتغلب على الأمراض المزمنة والخطيرة وتتسم مجالات التعاون الأربعة بين دائرة الصحة أبوظبي وسانوفي بأهميتها البالغة على صحة المجتمع، متطلعين إلى جني ثمار هذا التعاون وتقديم نتائج ناجحة تسهم في تعزيز حياة المرضى في جميع أنحاء العالم».

التزام

من جانبه قال جان بول شوير: «إن تعاوننا مع دائرة الصحة أبوظبي يعكس مدى التزامنا بتحسين حياة الناس من خلال الجيل الجديد من الأدوية والاستثمارات المستمرة في البحوث الطبية، بالإضافة إلى توفير الدعم لمزودي الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة».

جدير بالذكر يقوم وفد يترأسه معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ويضم عدداً من الممثلين عن مؤسسات ودوائر حكومية في الإمارة بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية عموماً وفي الابتكار في علوم الحياة على وجه الخصوص.

وتهدف الزيارة إلى وضع آليات مستدامة لمواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين واستعراض المقومات التي تتمتع بها المنظومة الصحية المتميزة في إمارة أبوظبي.

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