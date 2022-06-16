سيف الشامسي يكرم خميس السويدي تقديراً لجهوده في خدمة المجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

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كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية، خميس بن سالم السويدي المستشار في مكتب حاكم إمارة الشارقة، وذلك بحضور كل من الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وعدد من المديرين العامين ونوابهم ومديري الإدارات ونوابهم بالقيادة، وكل من عيسى هلال رئيس المجلس الرياضي.

وسعيد عبدالله المطوع عضو المجلس الوطني السابق، وعبدالله بن خادم مدير جمعية الشارقة الخيرية وسلطان بن بطي المهيري عضو مجلس إدارة أكاديمية العلوم الشرطية، وعدد من الضباط وصف الضباط بالقيادة.

إسهامات

ويأتي هذا التكريم تقديراً وتثميناً لجهوده وإسهاماته في خدمة المجتمع من خلال مبادرات وفعاليات مجتمعية مختلفة في كافة مدن الإمارة، وتعاونه المستمر مع القيادة العامة لشرطة الشارقة مما كان له الأثر في حل الكثير من التحديات المشتركة.

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