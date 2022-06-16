طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة غرباً خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً نهاراً يصبح متوسط الموج ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:28 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:35 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 31 70 20 دبي 40 32 75 20 الشارقة 40 28 80 25 عجمان 39 29 85 30 أم القيوين 41 27 85 30 رأس الخيمة 41 26 85 35 الفجيرة 39 33 75 25 العين 44 31 50 15 ليوا 45 29 70 10 الرويس 33 29 80 40 السلع 34 28 85 35 دلما 39 30 85 40 طنب الكبرى 41 30 80 30 طنب الصغرى 41 30 80 30 أبو موسى 41 31 75 35 .



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