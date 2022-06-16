انتهاء المرحلة الأولى من موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن صندوق الزكاة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات، الذي تضمن إرشادات لكافة الشركات العاملة في الدولة بأنواعها بكيفية احتساب الزكاة على قوائمها المالية، وتتضمن الموسوعة 3 أدلة إجرائية، هي: المصارف والبنوك الإسلامية، وشركات التأمين، والشركات التجارية والصناعية.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة: إن نهج الصندوق دائماً هو الاستثمار في خدمة فريضة الزكاة، وبرز ذلك من خلال تذليل سبل احتساب الزكاة وتسهيل عملية إخراجها، ومن هنا جاءت فكرة تطوير موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات غير المسبوق على مستوى الدولة والعالم.

وعن منطلقات الصندوق في تطوير هذا الدليل، قال الأمين العام إن الصندوق منذ تأسيسه تبنى أفضل الممارسات في احتساب زكاة الشركات، ومنها اعتماده دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر من بيت الزكاة الكويتي، حيث قام الصندوق بتطويره إلى نظام إلكتروني فريد، وتم تسجيله بوصفه مصنفاً فكرياً في وزارة الاقتصاد سنة 2006، وعمل الصندوق منذ ذلك الحين في التحسين المستمر على البرنامج إلى أن وصل إلى صورته الحالية تحت مسمى «برنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات - الجيل الرابع».

وأضاف: وعلى الجانب الآخر، واستشعاراً من الصندوق مسؤوليته نحو تطوير الأساليب والمنهجيات وضمان تطبيقها الشمولي لجميع الشرائح المستفيدة، عكف الصندوق على مشروع الموسوعة بحيث تغطي بصورة شمولية جميع أنواع الشركات، ليشمل قطاع البنوك والمصارف، وقطاع التأمين.

وأفاد المهيري بأن الصندوق استعان بأساتذة أكاديميين متخصصين في مجال المحاسبة الزكوية لتطوير الموسوعة، ويتم الآن العمل على تعميم الموسوعة على نطاق أوسع من المتخصصين العاملين في مجال محاسبة زكاة الشركات، وذلك بغرض مراجعة وتقييم الموسوعة والتحسين عليها، لكي تظهر بصورتها النهائية.

أدلة إجرائية

وحول محتويات الموسوعة أفاد بأنها تتضمن 3 أدلة إجرائية، تتلخص في الآتي:

الدليل الإجرائي الأول يتحدث عن المصارف والبنوك الإسلامية، ولا سيما في ظل تعدد عمليات هذه المصارف والبنوك وتعقدها وتشابكها، وكذا وجود أكثر من طريقة لحساب الزكاة، فقد رأينا أنه من المناسب تقديم هذا الدليل للمصارف والبنوك الإسلامية، بهدف مساعدة المحاسبين في تلك المؤسسات على حساب وإخراج زكاة مؤسساتهم، وذلك من خلال ما يلي: تحديد بنود القوائم المالية التي تدخل في وعاء الزكاة «الموجودات الزكوية»، وبيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تدخل في هذا الوعاء، تحديد بنود القوائم المالية التي تحسم أو تطرح من وعاء الزكاة «الالتزامات الزكوية»، وكذا التي لا تحسم من هذا الوعاء، تحديد وعاء، ومن ثم مقدار الزكاة الواجبة شرعاً. وللتسهيل على المحاسبين فقد تضمن الدليل تصميم نموذج زكوي يوضح بنود الموجودات والالتزامات الزكوية، ومن ثم يوضح وعاءها ومقدارها، وفي نهاية الجزء ملخص للمعالجات الزكوية.

وقد تم الاستناد في هذا الدليل إلى ما يلي: المعيار الشرعي رقم «35»: الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر من بيت الزكاة الكويتي، الفتاوى الشرعية المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي، أحكام وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذا التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية.

قطاع التأمين

ويتحدث الدليل الإجرائي الثاني عن قطاع التأمين، حيث يحتاج المحاسبون في شركات التأمين الإسلامي والتقليدي أيضاً إلى دليل يتضمن الإجراءات العملية لتحليل وتقويم بنود وعناصر القوائم والتقارير المالية، وكذا مرفقاتها المنشورة ذات العلاقة بالزكاة، وذلك بهدف تحديد وعاء ومقدار الزكاة وإعداد القوائم والإقرارات الزكوية، وهو ما تضمنه هذا الدليل، ويتميز الدليل الإجرائي لاحتساب زكاة شركات التأمين بأنه بني على 3 قرارات مختلفة صادرة من مجمع الفقه الإسلامي، و7 معايير شرعية ومحاسبية تابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المعايير وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.

وتم التركيز في هذا الدليل على المعالجات الزكوية لبنود الموجودات «الأموال» الزكوية، وكذلك الالتزامات «المطلوبات» واجبة الحسم، مع تقديم نموذج لقائمة حساب زكاة المال لشركات التأمين، وآخر للإقرار الزكوي، وذلك للاسترشاد بهما في التطبيق العملي.

الشركات

ويتحدث الدليل الإجرائي الثالث عن قطاع الشركات التجارية والصناعية، بهدف مساعدة المحاسبين والقائمين على إدارة الوحدات الاقتصادية التجارية والصناعية في حساب زكاة المال على الوجه المشروع، وذلك من خلال: تحديد بنود القوائم المالية التي يتم الاعتراف بها أصولاً زكوية، ومن ثم تظهر ضمن الأصول أو الموجودات الزكوية للمنشأة، وبيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تعتبر أصولاً زكوية، ومن ثم لا تظهر ضمن هذه الأصول أو الموجودات، تحديد بنود القوائم المالية التي يتم الاعتراف بها كالتزامات زكوية، ومن ثم تظهر ضمن الالتزامات الزكوية، مع بيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تعد التزامات زكوية، ومن ثم لا تظهر ضمن هذه الالتزامات، تحديد وعاء، ومن ثم مقدار الزكاة الواجبة شرعاً، من خلال طرح أو حسم الالتزامات الزكوية من الموجودات الزكوية.

وللتسهيل على المحاسبين تم تقديم ملخص للإجراءات، وكذا المعالجات الزكوية لبنود القوائم المالية في النشاطين التجاري والصناعي، بالإضافة إلى تصميم نموذج زكوي يوضح بنود الموجودات والالتزامات الزكوية لهما، ومن ثم وعاء ومقدار الزكاة.

وتم الاستناد في هذا الدليل إلى المعايير والقرارات والفتاوى والتوصيات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي، وأهمها: المعيار الشرعي رقم «35»: الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي، الفتاوى الشرعية المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي، أحكام وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة الصادرة عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذا التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية.

مراحل

وأضاف الأمين العام لصندوق الزكاة: إن مراحل مشروع الموسوعة تتضمن 3 مراحل:

المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد، وقد تم إنجازها، المرحلة الثانية وهي مرحلة التجربة والتقييم والتحسين مع عدد من المختصين والمعنيين، وهي قيد الإجراء، المرحلة الثالثة مرحلة الترجمة، ثم تأتي مرحلة الإطلاق الفعلي والمخطط لها في الربع الثالث من العام 2022.

مسؤوليات

أكد عبدالله بن عقيدة المهيري أن حرص الصندوق في إعداد هذه الموسوعة ينبثق من اهتماماته ومسؤولياته التي خوله إياها قانون الإنشاء، ومن شعاره «رؤية مستقبلية لفريضة شرعية»، والسعي في كل ما يخدم فريضة الزكاة والمتعاملين مع صندوق الزكاة من برامج ومبادرات ومشاريع، والتي سيكون لها أعظم الأثر في تمكين الزكاة وتعزيز أثرها في المجتمع، كما أن نهج الصندوق هذا يعزز من الدور الريادي للدولة من خلال تبني أفضل الحلول العلمية والعملية والإجرائية في مجالات التوعية وتقديم الخدمات، آملين أن تحقق هذه الموسوعة أهدافها المنشودة، وتسهم في رفع الوعي الزكوي لدى الشركات المعنية، وتعينهم في احتساب الزكاة.

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