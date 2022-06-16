عبدالله بن زايد يعزي هاتفيا وزيرة خارجية بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية سينو

المصدر: وام

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أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا بمعالي أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو، قدم خلاله تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سينو شمالي بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وأدان سموه واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي.. متقدما بالتعازي إلى شعب بوركينا فاسو الصديق وعائلات الضحايا.

من جانبها، أعربت معالي أوليفيا روامبا عن بالغ شكرها وتقديرها لسموه لما أبداه من مشاعر تعاطف وتضامن مع بوركينا فاسو وشعبها، متمنية لدولة الإمارات وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

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