حمدان بن محمد يوجه بإشراك دفعة جديدة من موظفي حكومة دبي في برنامج دبي لخبراء المستقبل

المصدر: البيان

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تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد جيل جديد مُمكن بأدوات استشراف وتصميم المستقبل، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإشراك دفعة جديدة من موظفي حكومة دبي في برنامج دبي لخبراء المستقبل بهدف إعداد خبرات وطنية تساهم في مسيرة صناعة أفضل مستقبل لدبي.

وأكد سموه أن برنامج دبي لخبراء المستقبل يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات وجمع نخبة من المختصين في استشراف المستقبل، وخريجي البرنامج سيكونون قادة المستقبل في إدارة مختلف القطاعات الاستراتيجية في الإمارة.

ما هو البرنامج؟

هو أول برنامج حكومي في العالم لبناء نخبة معتمدة من خبراء المستقبل ويمثل رحلة تعليمية تم تصميمها بهدف تدريب وبناء خبراء في قطاعات استراتيجية مختلفة لحكومة دبي بما يسهم في تنفيذ مشاريع رائدة وإعداد أبحاث مستقبلية في دبي. تم تطوير البرنامج بالشراكة بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل.

هدف البرنامج

- تطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي.

- ضرورة وجود نخبة من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة.

يقسم البرنامج إلى مستويين يمتد كل منهما نحو ستة أشهر:

المستوى الأول - محلل مستقبلي (المشاركة في ورشات عمل تتضمن خمسة مسافات تدريبية تفاعلية ومشروع بحثي)

المستوى الثاني - تنفيذي مستقبلي (تطوير مشروع عملي يسهم في بناء مستقبل جهة عمل المنتسب)

ما هي المساقات؟

المساق الأول (منهجية استشراف المستقبل)

المساق الثاني (تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبلية)

المساق الثالت (إتقان عملية التنبؤ Superforecasting)

المساق الرابع (تطبيق المستقبل على أرض الواقع)

المساق الخامس (سرد قصة المستقبل)

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