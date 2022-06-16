إجراءات لتنظيم وقوف المركبات تحت جسور مترو دبي

المصدر: دبي - البيان

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رصدت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً ظاهرة الوقوف المخالف للمركبات الخاصة تحت جسور مترو دبي وداخل مباني المواقف متعددة الطوابق التابعة لمؤسسة القطارات. وقال أسامة الصافي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «تقوم الهيئة بتنفيذ حملات ميدانية على امتداد 90 كيلومتراً ضمن منطقة حماية السكك الحديدية بالإمارة لضمان تجنب الوقوف العشوائي للمركبات أسفل جسور المترو، كما تحرص الهيئة على ضمان عدم تجاوز بقاء المركبات المدة المحددة في مواقف مترو دبي متعددة الطوابق».

وأوضح الصافي أن الهيئة قد اتخذت الإجراءات الوقائية لمنع التوقف العشوائي تحت جسور المترو، كما قامت باستكمال وضع اللوحات الإرشادية الدالة على منع الوقوف العشوائي للمركبات تحت الجسور لتحقيق التوعية اللازمة والسند القانوني لاتخاذ إجراءات قطر المركبات المخالفة بعد ذلك، ويتم التواصل المباشر مع أصحاب المركبات لتحريك مركباتهم تجنباً للقطر، حيث تم التواصل مع أكثر من 400 متعامل من أصحاب المركبات منذ بدء الحملة خلال العام الجاري، وقد تم كذلك تفعيل قطر المركبات المخالفة التي لم يحركها أصحابها خلال ساعة من إبلاغهم، حيث قُطِرت 17 مركبة خلال هذا العام.

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